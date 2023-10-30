В Волоколамске спасли рыбака, у которого случился приступ эпилепсии

В Волоколамске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака с приступом эпилепсии. О случившемся в службу 112 сообщил очевидец — командир отделения ПСЧ-204 Павел Кручинин.

Спасатель в свой выходной на лодке отправился на рыбалку. Недалеко от деревни Бражниково он заметил пожилого мужчину, который лежал на земле лицом вниз и хрипел.

Кручинин вызвал экстренные службы, а сам быстро добрался до берега и бросился к мужчине. Перевернув его на бок, спасатель успокоил рыбака и напоил горячим чаем. Тот признался, что ничего не помнит.

Прибывшие на место медики осмотрели рыбака и приняли решение о госпитализации. Спасатели помогли сопроводить обессиленного пенсионера до машины скорой помощи.