В Воронеже из-за попадания обломков БПЛА в дом пострадали трое подростков

В Воронеже в результате падения обломков сбитого беспилотника пострадали трое подростков. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, над городом было уничтожено не менее пяти БПЛА.

По его словам, один из дронов рухнул на жилой дом, что привело к травмам у детей и значительным повреждениям имущества.

По данным экстренных служб, двое юношей (2009 и 2013 года рождения) госпитализированы с травмами головы и многочисленными ссадинами. Девушке 2009 года рождения медики оказали помощь на месте — у нее зафиксировали резаные раны рук и ног.

В результате инцидента повреждены четыре квартиры — в одной разрушена стена и выбита оконная рама, в двух других поврежден фасад и выбиты стекла, в четвертой нарушено остекление. Власти организовали эвакуацию жильцов из поврежденного подъезда и готовят пункт временного размещения. Спецслужбы и МЧС продолжают работать на месте происшествия, оценивая масштабы ущерба и оказывая помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Воронеже скончался мужчина, получивший ранения при атаке БПЛА.