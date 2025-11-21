В Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS: саперы проводят подрыв, жителей эвакуируют

На юго-западе Воронежа обнаружены неразорвавшиеся блоки американских ракет ATACMS, сбитых ранее системами ПВО. Один из опасных элементов находился в 150 метрах от жилых домов, другой — рядом с дачным строением. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил губернатор области, территория с опасными находками немедленно оцеплена, а саперы приняли решение подорвать неразорвавшиеся блоки прямо на месте их обнаружения. Это потребовало эвакуации жителей из близлежащих домов для обеспечения их безопасности. Работы по обследованию местности и подготовке к подрыву заняли у специалистов несколько дней.

Один из опасных элементов располагался на расстоянии всего 150 метров от ближайших жилых строений, создавая непосредственную угрозу для гражданского населения. Второй блок обнаружили в непосредственной близости от дачного дома. Напомним, ракеты ATACMS были сбиты над Воронежем во время очередной попытки обстрела украинскими силами.

Ранее в Госдуме увидели тревожный сигнал в атаке ВСУ на Воронежскую область.