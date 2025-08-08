В Воронеже осудили мужчину за насилие над дочерьми

В Воронежской области вынесен обвинительный приговор мужчине, на протяжении нескольких лет совершавшему акты сексуального насилия над своими несовершеннолетними дочерьми. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся насильственных действий сексуального характера.

Согласно материалам дела, установленным судебным разбирательством, в период с декабря месяца 2021 года по апрель месяц 2024 года, подсудимый систематически совершал насильственные действия в отношении своих малолетних дочерей, родившихся в 2014 и 2018 годах, в своем жилище, расположенном в городе Борисоглебске. В мае 2024 года одна из потерпевших сообщила о произошедшем своему дедушке, который немедленно обратился в полицию.

Обвиняемый был задержан, и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия были допрошены свидетели и потерпевшие. Проведен комплекс необходимых экспертных исследований и собраны достаточные доказательства вины подсудимого.

По решению суда, мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года он проведет в тюрьме. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение десяти лет. Кроме того, с осужденного взыскана компенсация морального ущерба в размере 1,5 млн руб.

Осужденному предписано обязательное наблюдение и лечение у врача-психиатра в месте отбывания наказания.

