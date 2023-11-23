В Воронеже задержали агента, готовившего покушение на российского офицера

Сотрудники спецслужб задержали в Воронеже агента, который был направлен в Россию для осуществления теракта в отношении высокопоставленного офицера, сообщили в ФСБ.

28-летний мужчина был завербован ГУР прошлой осенью в Харьковской области. После прохождения курса подготовки его переправили в Россию.

Агент следил за российским офицером, используя велосипед и униформу одной из служб доставки.

У задержанного изъяли большое количество взрывчатки и поддельный российский паспорт, при помощи которого он собирался покинуть Россию после теракта.