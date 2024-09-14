В Воронежской Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотников и ракет

Опасность атаки беспилотными летательными объектами объявлена на территории Воронежской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях рассказал губернатор Александр Гусев.

Он попросил граждан не выходить на улицы по возможности и оставаться дома. Также не рекомендуется подходить близко к окнам.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Такая же обстановка сейчас и в соседней Белгородской области. Там губернатор Вячеслав Гладков проинформировал об опасности атаки с воздуха украинскими дронами.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что, помимо опасности атаки БПЛА, в регионе объявлена ракетная опасность и опасность.