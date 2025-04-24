В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников

На всей территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Жителей региона просят сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны находятся наготове, отметил он.

Воронежцев призвали следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Воронежская область регулярно подвергается атаке со стороны ВСУ.

Так, в ночь на 24 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью десять БПЛА.

Ранее сообщалось о том, что число погибших при взрыве гранаты увеличилось в Воронежской области.