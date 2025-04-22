Число погибших при взрыве гранаты увеличилось в Воронежской области

В результате взрыва боеприпаса в хуторе Калач Воронежской области число погибших увеличилось до двух человек. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

По данным на вечер 21 апреля, двое пострадавших, которых ранее доставили в больницу, скончались в медицинском учреждении.

«Пострадавший ребенок направлен для дальнейшего лечения в Воронеж», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что еще один пострадавший получил необходимую медицинскую помощь и отказался от госпитализации.

ЧП произошло 21 апреля в Лискинском районе Воронежской области. У мужчины в руках взорвалась граната. Пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ).