В Воронежской области объявлено об эвакуации населения из-за падения дрона

Сегодня, 7 сентября, ночью в Воронежской области произошло падение беспилотника, ставшее причиной пожара. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что принято решение об эвакуации жителей пострадавших из-за пожара поселений. О ее начале и порядке проведения жители ближайших сел к очагу пожара узнают от сотрудников оперативных служб.

Глава региона также убедительно просил жителей Острогожского района, где случился пожар, не распространять в Интернете кадры с места детонации БПЛА.

Напомним, что в Воронежской области сбитый ПВО беспилотник стал причиной пожара, перешедшего на взрывоопасные предметы, которые начали детонировать. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы и сотрудники районной администрации.

Ранее заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин перечислил места укрытия при атаке БПЛА.