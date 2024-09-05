Спасатель Щетинин перечислил места укрытия при атаке БПЛА

Жители приграничных с Незалежной регионов РФ практически ежедневно слышат звуки воздушной тревоги и уже знают, как действовать в данной ситуации. Для защиты в этих субъектах РФ построены специальные бетонные укрытия. Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин пояснил, где укрыться, если рядом не оказалось эвакуационных построек. Об этом сообщило радио Sputnik.

По его словам, в случае если укрытие поблизости отсутствует, а атака дрона происходит в городской застройке, то подойдут железобетонные дома с капитальными стенами. Спрятаться можно во внутренних помещениях. В случае нахождения возле метрополитена, нужно спуститься туда.

Спасатель подчеркнул, что ни в коем случае нельзя оставаться в транспорте и подходить близко к окнам.

Ранее сообщалось, что житель Теткина под Курском показал кулак дрону ВСУ и угодил в него палкой.