В Воронежской области предотвратили атаку БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о предотвращении атаки на регион со стороны ВСУ.

В мессенджере он написал, что в ночь на 30 июня системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили вражеские беспилотники. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате падения обломков, нет.

На данный момент, уточнил Гусев, на месте происшествия работают специалисты оперативных служб. Он добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о предотвращении ночной атаки на регион вражескими беспилотниками. По его информации, жертв и пострадавших нет, однако была повреждена крыша одного из частных домов.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы РФ, а также предпринимают попытки атаковать вглубь России. Министерство обороны России регулярно сообщает о работе систем ПВО в разных областях страны.

В Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в связи с атаками со стороны Украины.