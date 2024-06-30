В Липецкой области отразили атаку беспилотников

В Липецкой области минувшей ночью система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала девять беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что дроны были сбиты над территорией промышленной зоны Лепецка. Жертв нет. Глава региона отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты оперативных служб.

Кроме того, сообщил губернатор, один из фрагментов вражеского дрона упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. Как подчеркнул Артамонов, власти окажут поддержку с ремонтом помещения.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Ежедневно Министерство обороны РФ или глава регионов сообщают о работе ПВО, а также сбитых в результате этого беспилотниках.

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