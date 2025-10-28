Смерть в коляске: домашний маламут загрыз младенца в Подмосковье

В подмосковной Трехгорке 26 октября произошла трагедия — домашний маламут напал на двухмесячного младенца, оставленного родителями во дворе в коляске. Собака перевернула коляску и смертельно ранила ребенка, после чего спасателям потребовалось время, чтобы отогнать животное от тела. Эти и другие подробности выяснил REGIONS.

Соседи рассказали, что хозяева никогда не выводили пса за пределы участка, а несколько лет назад заменили обычный забор на сплошной, полностью изолировав животное от внешнего мира.

Эксперт российской кинологической федерации Ирина Швец заявила, что маламуты считаются неагрессивной породой, и подобное поведение крайне нетипично. Маламут считается ездовой собакой и абсолютно безопасной, дружелюбной к людям.

«Я и вспомнить не могу, чтобы маламут на кого-нибудь нападал. Если только над ним серьезно не издевались. Причем это должно было длиться довольно долго. Мне однажды позвонили в связи с нападением шелти на ребенка. Мы очень удивились, чтобы шелти и на кого-то напал. Но оказалось, что ребенок просто резал псу ухо ножницами. Так что и тут собаку могли обижать, издеваться. В любом случае, нужно разбираться», — пояснила Ирина Швец.

Психолог Илья Ахмедов добавил профессиональное объяснение: собака не осознает ценность человеческого ребенка и может реагировать на запахи, звуки или резкие движения. Впрочем, что именно спровоцировало маламута в Подмосковье доподлинно неизвестно.

Эксперт дал практические рекомендации для семей с животными: заранее готовить питомца к появлению младенца через знакомство с детскими вещами, устанавливать четкие правила поведения и никогда не оставлять ребенка с собакой без присмотра.

