В Воронежской области сбили семь дронов, повреждены дома и гаражи

В небе над Воронежской областью только что были нейтрализованы семь беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны. Обломки одного из дронов упали на многоквартирный дом. Эту информацию сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.

Угроза беспилотных атак остаётся актуальной в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, а также в Борисоглебске и Нововоронеже. В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности.

«Над двумя районами и двумя городами области уничтожено семь беспилотников. В многоквартирном доме на юге региона повреждены окна в четырех квартирах, также разрушены два гаража с находившимися внутри автомобилями», — предупредил губернатор региона.

На данный момент, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы региона. Территория, где произошло событие, оцеплена.