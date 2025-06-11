В Воронежской области силы ПВО уничтожили более 15 беспилотников
Гусев: более 15 БПЛА уничтожены ПВО в Воронежской области
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В ночь на 11 июня в Воронежской области было уничтожено более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он уточнил, что в результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины пострадавших и повреждений на земле зафиксировано не было. Тем не менее, Гусев подчеркнул, что в регионе сохраняется угроза повторных ударов беспилотниками.
Ночью Гусев сообщил, что в одном из районов области силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали более пяти дронов. В 0:19 мск глава Воронежской области заявил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотниками.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать инфраструктурные объекты и жилые районы в различных регионах России, стремясь запугать мирных граждан. Такие действия являются частью террористической стратегии киевского режима.
Ранее сообщалось, что в небе над Тамбовской областью прогремело более десяти взрывов.