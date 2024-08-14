В Воронежской области системы ПВО отразили атаку роя дронов ВСУ

Боевые расчеты противовоздушной обороны (ПВО) совместно с силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили очередное нападение украинских БПЛА самолетного типа на территорию Воронежской области, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Александр Гусев.

Он подчеркнул, несмотря на то, что атака противника успешно отражена, режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области не отменен и сохраняется.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал Гусев.

Кроме того, как сообщило российское Минобороны, ближе к вечеру вторника, 13 августа, силы ПВО ликвидировали в небе над приграничными с Украиной Белгородской, Курской и Воронежской областями не менее 14 вражеских БПЛА.