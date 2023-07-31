В Воронежской области задержали пособников украинских националистов
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В Воронежской области задержали трех пособников украинской националистической организации «Правый сектор»*, сообщили в ЦОС ФСБ.
Задержанным предъявлены обвинения в госизмене. По этой статье им грозит срок вплоть до пожизненного заключения.
По данным спецслужбы, они собирали сведения о российской армии и транспортной инфраструктуре для передачи боевикам.
Следствие продолжает устанавливать связи задержанных.
* запрещенная в России террористическая организация