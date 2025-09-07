В воскресенье в российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

В Самарской области объявлена угроза атаки дронов, жителям рекомендовано оставаться бдительными. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Другие подробности не приводятся. Региональные власти пока не давали официальных комментариев. Ожидается, что оповещение о снятии угрозы атаки беспилотников поступит через официальные каналы ведомства.

Ранее дрон с краской атаковал посольство РФ в Швеции, залетев в бесполетную зону.