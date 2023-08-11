В Воскресенске предъявили обвинение жителю, который в ходе ссоры зарезал соседа

В Воскресенске предъявили обвинение местному жителю, который во время ссоры зарезал своего соседа. Преступление было совершено девятого августа, передает ГСУ СКР по области.

По информации ведомства, мужчина в возрасте 71 года, будучи пьяным, в ходе конфликта нанес своему соседу колото-резаное ранение в живот. В результате мужчина в возрасте 57 лет скончался на месте.

В ходе расследования проведут все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, биологическую и молекулярно-генетическую.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.