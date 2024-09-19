В Воскресенске возбудили уголовное дело после избиения подростками местного жителя
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Уголовное дело возбудили в Воскресенске после того, как группа несовершеннолетних избила местного жителя. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 15 сентября возле одного из жилых домов города. Местный житель в возрасте 18 лет стал жертвой нападения группы подростков. Несовершеннолетние 13-16 лет избили парня на фоне личной неприязни.
Потерпевшего госпитализировали с множественными травмами. Молодому человеку потребовалась операция.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.