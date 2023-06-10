В Воскресенске задержали мужчину, который задушил свою сожительницу

В Воскресенске задержали местного жителя, который убил женщину. Как сообщает ГСУ СКР по региону, преступление было совершено седьмого июня в одной из квартир города.

По информации ведомства, мужчина в возрасте 26 лет распивал алкогольные напитки со своей сожительницей – 28-летней женщиной. Во время посиделок между ними произошла ссора.

«В ходе развития ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные удары, после чего задушил женщину», - говорится в сообщении.

Убив женщину, злоумышленник сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы и во всем сознался. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он был заключен под стражу.