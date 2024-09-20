В Воскресенске задержали подростка, избившего местного жителя

В Воскресенске задержали подростка в возрасте 16 лет, который избил 18-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Пятнадцатого сентября возле одного из жилых домов города двое братьев 13 и 16 лет на фоне личной неприязни избили потерпевшего. В результате молодой человек получил разрыв селезенки. Впоследствии поврежденный орган был удален.

Задержанного подростка планируется заключить под стражу. Кроме того, сейчас решается вопрос о применении принудительных мер воспитательного воздействия к его младшему брату.