В Воскресенске задержали серийных похитителей отопительного оборудования

В Воскресенске были задержаны серийные похитители общедомового отопительного оборудования. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию о хищениях сообщили представители управляющих компаний города. По их словам, оборудование было похищено из подвалов жилых домов в микрорайонах Новлянский, Лопатинский и Москворецкий.

По подозрению в совершении преступлений были задержаны местные жители в возрасте 34 и 43 лет. Выяснилось, что один из них работал в коммунальной сфере, а затем вместе со знакомым начал похищать из подвалов шаровые краны от системы ГВС и ХВС. В общей сложности злоумышленники открутили более 680 кранов. Все они были сданы в пункты приема металлолома.

Сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, превысила 630 тысяч рублей. На похитителей завели уголовные дела. Сейчас они под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.