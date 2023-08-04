В ВОЗ рассказали о вспышках холеры по всему миру

Вспышки холеры охватили 25 стран мира с начала текущего года, что на девять стран больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), представители которой выразили серьезную тревогу по поводу дальнейшего распространения этой опасной болезни. Оценка риска распространения холеры была поднята до «очень высокого» уровня. Основные страны, где расположены вспышки опасного заболевания находятся на африканском континенте. Всего заболевшие зафиксированы в 25 странах.

Вспышки холеры вызваны вирусом вибриона холеры, который передается через загрязненную питьевую воду и пищу. Это острая инфекционная болезнь, характеризующаяся сильным поносом и рвотой, что может привести к быстрой потере жидкости и электролитов, а в тяжелых случаях даже к смертельному исходу.

Распространение холеры вызывает серьезную обеспокоенность среди медицинских и государственных организаций, так как болезнь может быстро распространяться в условиях неблагоприятной санитарной обстановки и отсутствия доступа к чистой питьевой воде. Противостояние холере требует комплексных мер по улучшению санитарных условий, образованию населения о гигиенических правилах и предоставлению доступа к безопасной воде и средствам гигиены.