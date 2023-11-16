В ВСУ мобилизовали отца-одиночку

Украинский военнопленный Сергей Сапожников рассказал, что был мобилизован в армию, несмотря на то, что является отцом-одиночкой.

По украинским законам, отсрочка от мобилизации дается мужчинам, у которых на содержании находятся три и более ребенка, а также тем, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Сапожников сообщил, что до мобилизации работал грузчиком и в одиночку воспитывал ребенка, поскольку мать его бросила. Он уже дважды получал отсрочку от мобилизации, но в июле ему вновь вручили повестку. Аргумент, что ему не на кого оставить ребенка, в военкомате не приняли во внимание.

Сапожников служил в Херсонской области. Его подразделение получило задание переправить продовольствие и боеприпасы на левый берег Днепра. Однако там военнослужащих никто не встретил.

Также военнопленный рассказал об очень слабой подготовке перед отправкой в зону боевых действий, а также о том, что в ВСУ не забирают с поля боя тела погибших бойцов, а раненым не оказывают должной помощи.