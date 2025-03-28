В ВСУ признали проблемы на запорожском и херсонском фронтах

В эфире телеканала «Рада» представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Волошин сообщил об ухудшении обстановки для украинской армии на запорожском и херсонском участках фронта.

15 марта Волошин уже отмечал эскалацию ситуации на юге Украины, подчеркивая, что с каждым днем обстановка становится все более критической из-за активизации наступательных действий. Он также отметил сложное положение украинских войск на удерживаемой Киевом части Херсонской области.

В свою очередь, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов ранее информировал о продвижении российских войск к границе с Днепропетровской областью, на стыке ДНР и Запорожской области, под контролем РФ, что свидетельствует об усилении давления на данном направлении.

Ранее Зеленский заявил о возможном наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях.