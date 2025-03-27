Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается наступления ВС РФ в двух областях. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на иностранный источник.

По словам Зеленского, российские войска могут начать наступление весной 2025 года. По его мнению, целями могут стать направления в Сумской и Харьковских областях. Такие данные лидеру киевского режима передала разведка, обратившая внимание на скопление российских военных ресурсов близ регионов.

При этом Зеленский отметил, что ВС РФ якобы хотели совершить аналогичный бросок в областях еще летом 2024-го. Бывший комик отметил, что из-за этого начали операцию в Курской области.

«Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — добавил политик.

Ранее стали известны возможные страны, которые могут укрыть Владимира Зеленского после конфликта.