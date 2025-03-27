Зеленский признался, что опасается наступления России по двум направлениям
Зеленский заявил о возможном наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях
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Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается наступления ВС РФ в двух областях. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на иностранный источник.
По словам Зеленского, российские войска могут начать наступление весной 2025 года. По его мнению, целями могут стать направления в Сумской и Харьковских областях. Такие данные лидеру киевского режима передала разведка, обратившая внимание на скопление российских военных ресурсов близ регионов.
При этом Зеленский отметил, что ВС РФ якобы хотели совершить аналогичный бросок в областях еще летом 2024-го. Бывший комик отметил, что из-за этого начали операцию в Курской области.
«Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — добавил политик.
Ранее стали известны возможные страны, которые могут укрыть Владимира Зеленского после конфликта.