В ВСУ призвали к эвакуации жителей приграничных районов Сумской области

В ВСУ прозвучало неожиданное заявление об эвакуации жителей Сумской области.

По всей видимости, это связано с усилением напряженности на восточной границе Украины. Командующий объединенными силами украинских войск, генерал Сергей Наев, через социальные сети обратился к жителям приграничных районов Сумской области с призывом к эвакуации из-за возможных обстрелов. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал Наев отметил, что ситуация в приграничных районах стала особенно напряженной, и возникла потребность в принятии мер для обеспечения безопасности местного населения.

Начали ли какие-либо действия по эвакуации населения местные власти - не сообщается.