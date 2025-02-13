Запасов боевых единиц хватит лишь на несколько недель, а при грамотном расходе — на месяц. Бригады недополучают образцов для боевых задач, во многих группах ВСУ наблюдают критичную нехватку боеприпасов.

Сам офицер отметил, что поддерживает связи с более 40 бригадами, которые держат его в курсе ситуации.

«Запаса, который у нас сейчас имеется, что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц», — отметил собеседник AP (цитата по РИА Новости).

Катастрофическая нехватка боеприпасов и живой силы — не новая история. Как напоминает РИА Новости, войска Украины никогда не получали достаточно артиллерийских боеприпасов и другой помощи от союзников.

Ранее на Украине рассказали массовом бегстве иностранных наемников из ВСУ.