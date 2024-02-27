В ВСУ заявили о «выравнивании линии обороны» после потери двух сел

Украинское военное командование подтвердило отход от двух сел под Авдеевкой — Степового и Северного.

При этом командующий украинской группировкой на этом направлении Александр Тарнавский заявил о выравнивании линии фронта и стабилизации положения.

Украинский военный паблик Deep State уточнил, что российские войска продвинулись у Орловки, Бердычей и Тоненького, и задался вопросом, где произойдет очередное «выравнивание» линии фронта.

Эксперты отмечают, что потеря Авдеевки с ее мощными укреплениями может обрушить весь украинский фронт, так как на запад у нее у ВСУ нет оборудованных линий обороны.

Сегодня Минобороны РФ сообщило о взятии Северного и больших потерях ВСУ на Авдеевском направлении.