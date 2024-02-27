Российские войска продолжают развивать наступление на Авдеевском направлении. Группировкой «Центр» освобожден населенный пункт Северное, говорится в сообщении Минобороны.

Бойцы группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника.

Только на этом направлении украинские националисты потеряли до 485 человек. Накануне под Авдеевкой впервые был уничтожен американский танк Abrams.

Актер Иван Охлобыстин пообещал выплатить 10 млн рублей бойцам, которые сожгли хваленую заокеанскую бронетехнику.