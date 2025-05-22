В Выксе нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера

В районе озера, расположенного в городе Выкса Нижегородской области, в автомобиле были найдены тела четырех мужчин, о чем сообщило региональное управление Следственного комитета.

Как заявили в ведомстве, трагическая находка была сделана вечером 21 мая. Тела мужчин находились в салоне автомобиля УАЗ. При визуальном осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было.

Для установления точных причин гибели мужчин назначены необходимые судебно-медицинские исследования. По факту гибели возбуждено уголовное дело, квалифицированное как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что несчастный случай с летальным исходом произошел с заслуженным артистом РФ Нефедовым.