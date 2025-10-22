В Забайкалье машина скорой помощи загорелась по пути в морг

Пассажирский УАЗ, принадлежащий службе скорой медицинской помощи, был полностью уничтожен огнем во время выполнения спецзадания. Как сообщило издание «Чита.Ру», автомобиль осуществлял перевозку тела умершего россиянина в морг.

Возгорание произошло во время движения. По предварительным данным, дым и первые языки пламени появились из-под днища автомобиля. Экипаж немедленно отреагировал: машина была остановлена, тело пассажира вынесено на безопасное расстояние, а водители предприняли попытку локализовать пожар с помощью двух огнетушителей.

Однако справиться с огнем своими силами не удалось. Полностью ликвидировать возгорание смогли только расчеты прибывших пожарных подразделений МЧС. Санитарный автомобиль выгорел дотла.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

«Сотрудниками устанавливаются причины и обстоятельства», — заявили в ведомстве.

По официальным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

