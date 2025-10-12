В Забайкалье перевернулась маршрутка с людьми: все шесть пассажиров чудом выжили

В Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного автобуса. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Инцидент произошел на подъезде к селу Акша. Там водитель микроавтобуса марки «Ивеко» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. По счастливой случайности, находившиеся в салоне шесть пассажиров не пострадали.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаю сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) для правовой оценки инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в результате ДТП за сутки на дорогах погибли два человека, трое — пострадали.