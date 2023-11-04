В загоревшемся в Дагестане автобусе находились дети

На одной из федеральных трасс в Республике Дагестан произошло возгорание рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Каспийск, на момент инцидента в нем находились дети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что на данный момент пожар потушен.

Отмечается, что огнем было охвачено 32 кв. м.

Поясняется, что пассажирами автобуса было около 40 человек, из которых восемь детей.

Пассажиры были вынуждены добираться до ближайших пунктов на попутном транспорте.