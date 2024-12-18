В запертом доме в Истре нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено в запертом доме в Истринском городском округе. Об этом сообщает портал Regions со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в деревне Духанино. Тело мужчины обнаружила его родственница, которая пришла его навестить. Увидев в доме труп, женщина вызвала на место полицию.
Согласно предварительным данным, в последние годы погибший страдал от тяжелой болезни.
По факту случившегося была организована проверка.