В Запорожье ФСБ задержала украинского шпиона
Фото: [t.me/tass_agency]
Сотрудники спецслужб задержали в Запорожье гражданина Украины, который шпионил в пользу ВСУ, сообщили в УФСБ по региону.
Мужчина собирал данные о дислокации и передвижениях подразделений российской армии, а затем передавал их своему куратору из СБУ. Эти сведения помогали ВСУ наносить ракетно-бомбовые удары по позициям россиян.
Задержанный признался, что согласился «помогать украинской армии» за скромное вознаграждение. По статье за шпионаж ему грозит до 20 лет.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области теракт с использованием химического оружия.