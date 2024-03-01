В Запорожье ФСБ задержала украинского шпиона

Сотрудники спецслужб задержали в Запорожье гражданина Украины, который шпионил в пользу ВСУ, сообщили в УФСБ по региону.

Мужчина собирал данные о дислокации и передвижениях подразделений российской армии, а затем передавал их своему куратору из СБУ. Эти сведения помогали ВСУ наносить ракетно-бомбовые удары по позициям россиян.

Задержанный признался, что согласился «помогать украинской армии» за скромное вознаграждение. По статье за шпионаж ему грозит до 20 лет.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области теракт с использованием химического оружия.