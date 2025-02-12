В Запорожье пенсионер продолжил преподавать детям, несмотря на обстрелы ВСУ

В Михайловке Запорожской области, которая регулярно подвергается атакам вражеских дронов, продолжаются занятия по моделированию. Обучает маленьких жителей 75-летний педагог Юрий Катрич, с которым пообщались журналисты gazetametro.ru .

Два года назад в поселение ударила ракета: поврежденными оказались школа и Центр детского творчества. Места буквально превратились в руины из-за атки ВСУ. Из строя вышла водокачка, в домах выбило стекла. И хотя все здания удалось восстановить, противник продолжает обстрелы, мешая мирной жизни людей.

В Михайловке, в которой уже гораздо меньше 10 тысяч жителей, продолжается рутина, однако там остались лишь те, кому идти некуда. В поселении есть все необходимое, но лишь базовое: выезжают лишь самые смелые, владеющие машинами.

В этом безумии Центр детского творчества стал островком спокойствия для детей. Сюда ходят юные жители, занимаются моделированием, мастерят воздушных змеев, учатся шить, танцевать и многое другое. Юрий Катрич лишь один из преподавателей, которые не побоялись остаться и поддерживать земляков.

«Мне уже 75 лет, но я всегда нахожусь среди детей и в душе ощущаю себя одного с ними возраста. Я всю жизнь проработал в Михайловской СШ № 2, сначала трудовиком потом директором. На пенсии стал вести кружки, потому что не могу без любимого дела», — рассказывает Metro Юрий Катрич.

Юрий Гаврилович рассказал, что в поселении в 80-90 годах работал кружок по судомоделированию, что запомнилось ему особенно ярко. Дети гордились созданными изделиями, но жемчужиной коллекции стал корабль-броненосец «Князь Потемкин Таврический». Эту модель преподаватель повторил в 2012 году на День ВМФ.

Сами дети отзываются о Центре творчества положительно: вместо интернета они предпочитают строить корабли и ракеты под наставничеством опытного педагога, а также искать себя в процессе увлекательных уроков.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли колонну с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области