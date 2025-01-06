В Запорожской области не состоятся богослужения на Рождество в 15 км от линии фронта

В Запорожской области введены ограничения на проведение массовых рождественских богослужений. События в храмах, расположенных в 15 км от линии боевого соприкосновения, проводиться не будут. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Запрет, в частности, касается Токмака.

Храмы, находящиеся в такой зоне, смогут проводить богослужения только внутри зданий с ограничением по числу прихожан. В то же время в храмах, удаленных более чем на 30 км от линии соприкосновения, богослужения пройдут без ограничений.

Губернатор Запорожской области Балицкий призвал жителей быть внимательными к своей безопасности и обращать внимание на подозрительные предметы, учитывая сохранение террористической угрозы со стороны ВСУ. Также он уточнил, что время комендантского часа в преддверии Рождества не будет сокращено из-за опасности провокаций.

Ранее военнопленный ВСУ Максим Рытиков рассказал, что не знает украинского языка.