Украинские военные предприняли несколько безуспешных атак на Запорожском направлении и понесли большие потери, сообщают военкоры «Русской весны».

Пехотинцы ВСУ отказываются быть пушечным мясом и не хотят вновь идти в атаку, не подчиняясь приказам командиров.

«Русвесна» опубликовала фото с коптера, на котором на поле боя видна только бронетехника. Танки НАТО атакуют без прикрытия пехоты. В итоге окопы после первой линии обороны просто некому занимать.

На этом направлении ВСУ противостоит 42-я дивизия. Как отметил военный эксперт Юрий Подоляка, российское командование неслучайно отрядило ее на опасный участок фронта – стойкость бойцов подразделения общеизвестна.