В Зарайске прошел урок безопасности в сети для старшеклассников

В рамках образовательной программы, направленной на повышение осведомленности о мошеннических действиях, в Зарайском округе состоялось очередное мероприятие.

Встреча прошла в средней школе №1, носящей имя Виктора Леонова, и привлекла внимание старшеклассников, обеспокоенных вопросами онлайн-безопасности. Инициаторами встречи выступили Зарайская городская прокуратура и местные структуры правопорядка.

Специальными гостями для учеников стали помощник Зарайского городского прокурора, юрист 1-го класса Сергей Кирьянов, и сотрудник полиции Александр Лобанов. Эксперты подробно рассказали о современных формах киберпреступлений, включая обманные схемы, кражу личных данных и распространение вредоносных программ. Они подчеркнули значимость использования защищенных паролей и надежного антивирусного ПО, а также научили распознавать манипуляции мошенников.

Сергей Кирьянов сообщил, что с начала текущего года в Зарайском округе зарегистрировано 53 случая кибермошенничества, из которых правоохранительным органам удалось выявить и пресечь 22. Он акцентировал внимание на том, что противодействие цифровым преступлениям требует непрерывного внимания и активных действий.

Специалисты поделились с учениками конкретными рекомендациями по обеспечению безопасности: рекомендовали создавать сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять установленные программы, а также избегать открытия нежелательных электронных писем и переходов по непроверенным ссылкам.

Кирьянов подчеркнул, что подобные просветительские лекции играют ключевую роль в воспитании у молодежи осознанного отношения к онлайн-безопасности и необходимы для защиты от потенциальных угроз в цифровом мире.