В здании Следственного комитета в Брянске произошел взрыв

В нем выбиты окна, но, по утверждению властей, пострадавших нет.

Громкий хлопок в следственном управлении СК РФ, которое находится в Брянске, произошел громкий хлопок. Это случилось в 06.10. Об инциденте сообщила пресс-служба городской администрации.

«По предварительной информации, пострадавших нет», - сообщила она.

Эту информацию привело в своей статье ТАСС. После взрыва в здании вылетели окна, но открытого горения не произошло.