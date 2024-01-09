В Зеленодольске малыш скончался после игры с родителями

В Зеленодольске младенец умер после игры с матерью и отчимом, которые подкидывали его вверх, что послужило причиной кровоизлияния в спинной мозг. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что мальчик перестал двигаться и дышать около 10 часов утра.

Уточняется, что в настоящее время 26-летняя мать малыша и отчим задержаны. Также были изъяты все детские смеси, которыми кормили младенца, и отправлены на проверку.

Добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».