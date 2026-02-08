В Жуковском мужчина получил травмы после сбоя в работе лифта

В подмосковном Жуковском произошел инцидент с лифтовым оборудованием в одном из многоквартирных домов, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили представители администрации городского округа.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, происшествие случилось 8 февраля в 17-этажном доме на улице Амет-хан Султана. Из-за технической неисправности лифт совершил нештатное движение вверх через все этажи без остановки. Система безопасности сработала штатно и предотвратила падение кабины, однако при резком торможении внутри произошел сильный толчок. В момент остановки в лифте находился мужчина 1985 года рождения, который получил травмы.

Пострадавшего доставили в Жуковскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

Глава городского округа Андроник Пак, как передает администрация, сообщил, что пострадавшему и его близким обеспечат необходимую поддержку и содействие. Обстоятельства технического сбоя уточняются, проводится проверка работы оборудования.

Ранее сообщалось, что лифт упал с девятого этажа в здании на Новолесной улице в Москве.