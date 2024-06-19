В Жуковском завели дело на мужчину, пытавшегося убить сожительницу и полицейского

В Жуковском завели уголовное дело на мужчину, который пытался зарезать свою сожительницу и напал на сотрудника полиции. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

Инцидент произошел сегодня в одной из квартир города. Местный житель в возрасте 46 лет распивал спиртное со своей сожительницей. В какой-то момент между парой вспыхнула ссора, и мужчина накинулся на женщину с ножом, нанеся ей как минимум четыре удара.

Женщина смогла оказать сопротивление и вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители застали мужчину с двумя ножами в руках. Тот сразу же набросился на одного из полицейских, пытаясь ударить его. Тогда командир взвода применил табельное оружие, выстрелив злоумышленнику в плечо и живот. В результате житель скончался на месте.

Сейчас специалисты осматривают место преступления, проводят допросы очевидцев.