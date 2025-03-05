В Зимбабве крокодил напал на ребенка

В Зимбабве крокодил напал на 13-летнего мальчика по имени Льюис Мпофу, сообщило издание The Sunday News. После нападения ребенок исчез.

По словам друзей Льюиса, его утащил крокодил, когда тот находился на реке. Родственники ребенка также рассматривали версию утопления.

Спасательные отряды провели поиски на месте исчезновения мальчика, в ходе которых на берегу обнаружили только одежду. На следующий день жители деревни, где жил Льюис, решили продолжить поиски самостоятельно. Вскоре им удалось обнаружить останки ребенка. Крокодил успел съесть одну ногу полностью. На второй ноге остались следы от укусов. Мальчик не выжил.

Координатор по развитию округа Нкайи Матильда Млотшва отметила, что способствовать нападению крокодила мог высокий уровень воды. За последние два года это уже второе подобное нападение в этой местности. В 2024 году крокодил также напал на ребенка, когда тот пытался перейти реку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело против женщины, бросившей годовалую дочь в подъезде.