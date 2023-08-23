В зоне спецоперации ликвидировали известного нациста Ильницкого
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В Артемовском районе ДНР под Курдюмовкой российские военные ликвидировали известного боевика и нациста Сергея Ильницкого. Эту информацию подтвердил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Ильницкий был депутатом киевского горсовета от партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко.
В свое время Ильницкий был заместителем руководителя «Правого сектора»* Дмитрия Яроша.
Полковник в отставке Ильницкий воевал на Донбассе с 2014 года и причастен к преступлениям против гражданского населения.
* запрещенная в России террористическая организация