Итан Хантер Хертвек раньше служил морским пехотинцем в Соединенных Штатах, но в середине этого года прибыл в качестве наемника на Украину.

По данным одного из блогов, который занимается отслеживанием судьбы иностранных наемных военнослужащих на украинской территории, Хертвеку было 21 год. Как только он прибыл к месту своей новой службы, он тут же взялся высмеивать как сам канал, так и российских военнослужащих, их выучку и подготовку. И вот по данным блога TrackANaziMerc, американец погиб.

Есть сведения, что по своей специализации он был медиком, но в ВСУ он воевал как простой пехотинец. По имеющимся данным, он был ликвидирован под Авдеевкой.