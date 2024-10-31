В зоне СВО появились американские дроны-камикадзе Switchblade 600

В зоне специальной военной операции было зафиксировано применение украинской армией дронов-камикадзе Switchblade 600, которые выпускаются в США. Об этом сообщили «Известия».

По данным журналистов, применение такого типа беспилотников отмечено на донецком направлении. ВСУ стали их применять сразу и массово. До этого на фронте была замечена предыдущая модель от этой же фирмы, с меньшим радиусом действия. Она появлялась на фронте еще два года назад, и не смогла блеснуть какими-либо успехами. Новая же система способна, по мнению российских военных, преодолевать расстояния до 40 км. Но и она успешно поражается с помощью зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны «Тор-М2».

Опознать Switchblade 600 удалось благодаря анализу обломков. Данная модель, как и ее предшественник, имеет складное оперение, благодаря чему ее можно легко переносить с места на место и готовить к запуску в сжатые сроки.

Отметим, вице-президент американской компании AeroVironment Чарли Дин ранее заявлял изданию Defence News, что беспилотник Switchblade 600, весом 54 килограмма и возможностью полета на расстояние до 90 километров, является «убийцей танков».

Ранее уже объяснялось, как простому человеку можно опознать украинский беспилотник, и отличить его в небе от обычного самолета. Журналисты перечислили в статье все типы дронов, которые в значимом количестве применяются для террористических ударов.