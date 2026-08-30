Будет некому лечить 35 млн онкобольных: миру предсказали жесткую нехватку медиков

К 2050 году число новых онкологических диагнозов в мире может вырасти до 35,3 млн в год, а смертность — до 18,5 млн случаев, прогнозируют авторы исследования в журнале The Lancet Oncology. Рост связывают со старением населения, изменением факторов риска и увеличением численности людей. Однако главная проблема — кадровая: глобальной системе здравоохранения будет не хватать около 100 млн специалистов онкологической помощи.

Онкологическая нагрузка на мировую медицину растет с пугающей скоростью. К 2050 году ежегодно фиксировать будут до 35,3 млн новых случаев рака — это почти на 50% больше, чем сейчас. Смертность может достигнуть 18,5 млн в год. При этом около 70% новых диагнозов, по прогнозам, придется на страны с низким и средним уровнем дохода, где системы здравоохранения уже работают на пределе.

Исследование, опубликованное в The Lancet Oncology, оценивает дефицит кадров в онкологии к середине века в 100 млн человек. Самый серьезный недобор ожидается среди медсестер — потребуется дополнительно 65 млн специалистов. Диагностическим службам не хватит 16 млн радиологов и патологоанатомов, врачам-специалистам — 10 млн, клиническим специалистам высокой квалификации — 6 млн, техническим и смежным работникам — 15 млн.

Региональный разрыв ошеломляет. К 2050 году пятилетняя выживаемость онкопациентов в Африке оценивается лишь в 34%, в Азии — 39%, тогда как в Северной Америке и Океании этот показатель может достигнуть 60%. Исследователи также указывают, что каждый третий случай рака в мире остается невыявленным, а в отдельных районах Африки без диагноза проходят более 60% заболеваний.

Авторы доклада предлагают срочные меры: развивать подготовку кадров, создать международный реестр онкологических работников, расширять сотрудничество в диагностике и исследованиях. Особый упор — на цифровые решения и искусственный интеллект. По расчетам, устранение кадрового дефицита способно предотвратить до 170 млн смертей от рака за два десятилетия.